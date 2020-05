MU, un pont d’or en Chine ? L’agent d’Odion Ighalo réagit

Premier League: Aaron Ramsdale, le gardien de Bournemouth, positif au coronavirus https://t.co/MKOcK0NYVE — Sudpresse (@sudpresseonline) May 26, 2020

Aaron Ramsdale shocked as he becomes second Premier League star to confirm positive Covid-19 test during Project Restart https://t.co/eIlg8A7uRf — Sun Sport (@SunSport) May 25, 2020

"J'ai fait des choses habituelles comme aller au supermarché ou aller à la station-service"https://t.co/VcGKf9aiOs — RMC Sport (@RMCsport) May 26, 2020

Bournemouth goalkeeper Aaron Ramsdale says he was one of two individuals to test positive for coronavirus in the latest round of Premier League tests. Full story 👉 https://t.co/fc7sdRv2gj #bbcfootball #afcb pic.twitter.com/ossMdbZkzi — BBC Sport (@BBCSport) May 26, 2020

C’est une nouvelle qui pourrait mettre à mal le plan de relance de la prestigieuseanglaise. Alors que le "projet Restart" entame une semaine charnière pour reprendre le championnat britannique en juin (le 12 au plus tôt), la dernière batterie de tests effectuée cette semaine révèle que deux joueurs sont positifs au. Il s’agit d’un anonyme et du gardien de, qui s’est confié au quotidien local The Sun . Le portier fait partie des 996 joueurs et membres de clubs professionnels a avoir été testé la semaine passée. Il est asymptomatique et devra s’isoler pendant sept jours. «» a déclaré le dernier rempart anglais.Il convient de rappeler que plusieurs acteurs du championnat anglais ont récemment émis des réserves ou des craintes quant à un retour à la compétition, à l'instar du milieu de terrain franco-malien dequi refuse de reprendre l'entraînement par crainte duA lire aussi >> La Premier League bientôt de retour. Une date de reprise déjà fixée ?