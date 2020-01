🔴 Moussa Wagué pourrait prendre la direction de la Serie A

Frenkie de Jong a vécu samedi son match le plus compliqué avec le Barça, lors du match nul dans le derby contre l'Espanyol (2-2).

Valverde a montré du doigt De Jong

Le FC Barcelone a entamĂ© l’annĂ©e 2020 par une fĂącheuse contre-performance en Liga. En dĂ©placement chez le dernier du classement, les champions d’Espagne n’ont pu faire mieux qu’un match nul (2-2). Un accroc concĂ©dĂ© vers la fin et qui est imputable en grande partie Ă Frenkie De Jong, le milieu nĂ©erlandais des Blaugrana.. Un tirage de maillot sur un adversaire alors qu’il avait Ă©tĂ© averti Ă dix minutes plus tĂŽt. Une erreur lourde de consĂ©quence, puisqu’aprĂšs sa sortie l’équipe catalane a dĂ» essuyer l’égalisation.L’international hollandais a trĂšs vite mesurĂ© l’énorme erreur qu’il a commise. Une faute qu’on pourrait qualifier d’un dĂ©butant. A fortiori lorsqu’on joue pour le Barça, comprenant rapidement qu’il Ă©tait le seul Ă blĂąmer. En bon coĂ©quipier, GĂ©rard PiquĂ© est venu le rĂ©conforter et cherchĂ© Ă protester contre la deuxiĂšme biscotte. Rien n’y fut. La sanction est restĂ©e de mise et De Jong a dĂ» rejoindre le vestiaire prĂ©maturĂ©ment.Il y a quelques jours, Frenkie De Jong avait reconnu qu’il n’avait pas encore montrĂ© son meilleur visage sous la tunique barcelonaise. Ce sentiment n’a certainement pas dĂ» Ă©voluer depuis samedi. Mais, il est certain qu’il en tirera les leçons nĂ©cessaires de cette sortie manquĂ©e, lui qui a avouĂ© analyser avec dĂ©tails tous ses matches et multiplier les dissections pour essayer de s’amĂ©liorer. Son coach,Au contraire, il a tenu des dĂ©clarations susceptibles de sensibiliser encore plus son joueur : "A 2-1, il y avait de plus en plus d’espaces devant et c'Ă©tait Ă notre avantage, mais le carton rouge de De Jong a donnĂ© une nouvelle Ă©nergie Ă l'Espanyol. On aurait dĂ» l’emporter, mais ça nous a pĂ©nalisĂ©s", a confiĂ© le technicien catalan. Des propos rudes envers le Batave, mais qui reflĂštent la rĂ©alitĂ©. Si De Jong avait encore des doutes sur le degrĂ© d’exigence qu’il y a Ă Barcelone, dĂ©sormais ce n’est plus le cas.