Moussa Sissoko absent jusqu’en avril

Coup dur pour Moussa Sissoko. Le milieu de terrain de Tottenham et de l’équipe de France a été opéré du genou droit et sera absent jusqu’au début du mois d’avril, ont annoncé les Spurs mardi. De quoi mettre un point d’interrogation sur son éventuelle participation à l’Euro l’été prochain.

Sissoko manquera les huitièmes de C1 et le rassemblement des Bleus

Touché sur la pelouse de Southampton (1-0) le 1er janvier, Moussa Sissoko ne reverra plus les terrains avant avril. Dans un communiqué publié mardi, les Spurs ont en effet annoncé que leur milieu de terrain français a été opéré du ligament collatéral tibial du genou droit dans la journée., soit un peu plus de deux mois avant l’Euro. Un gros coup dur pour le joueur et le club londonien, qui perd un titulaire indiscutable. Depuis le début de saison, Sissoko a cumulé deux buts et deux passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues.L’ancien Toulousain manquera donc les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Leipzig, voire d’éventuels quarts de finale, qui se tiendront les 7 ou 8 avril (aller), puis les 14 ou 15 (retour)., où des rencontres amicales contre l’Ukraine et la Finlande sont prévues. De quoi prendre du retard vis-à-vis de la concurrence en Bleus, importante dans son secteur. Un entrejeu qui n’est d’ailleurs pas épargné par les blessures cette saison, à l’image de Paul Pogba ou Corentin Tolisso.