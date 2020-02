🔴FLASH: Victime de racisme, Moussa Marega quitte le terrain !

Dans le cadre de la 25Ăšme journĂ©e de Ligue 1, le Stade de Reims s’est imposĂ© ce dimanche aprĂšs-midi face Ă Rennes (1-0). Un rĂ©sultat qui va laisser des regrets aux hommes de Julien StĂ©phan. Les Bretons n’ont remportĂ© qu’un seul de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1.

Une pelouse pas au niveau

Rennes a fini par craquer

Un sur cinq en Ligue 1 pour Rennes

Le Stade de Reims respire ! Les Champenois ont rĂ©alisĂ© une belle opĂ©ration ce dimanche, en s’imposant face au Stade Rennais. GrĂące Ă un but de leur jeune attaquant malien El Bilal TourĂ© sur penalty (72Ăšme minute), les hommes de David Guion ont remportĂ© leur deuxiĂšme victoire de 2020 en championnat.. Le Stade Rennais est, a contrario, sous la menace du LOSC, quatriĂšme Ă un point des Bretons avant son match de ce soir, Ă domicile contre l’OM (21h).MalgrĂ© les agrĂ©ables conditions mĂ©tĂ©orologiques (17 degrĂ©s au coup d’envoi), la piĂštre qualitĂ© de la pelouse rĂ©moise a considĂ©rablement gĂȘnĂ© les 22 acteurs et altĂ©rĂ© la qualitĂ© du jeu. C’est seulement sur une glissade d’Edouard Mendy, le gardien rennais et ancien de la maison champenoise, que Xavier Chavalerin parvenait Ă inquiĂ©ter les Bretons (23Ăšme minute). Mendy arrivait cependant Ă se reprendre devant sa ligne de but
 Disasi (20Ăšme), Munetsi (43Ăšme) tentaient Ă©galement leur chance, mais c’était trop imprĂ©cis pour rĂ©ellement inquiĂ©ter l’équipe bretonne.: le champion du monde dĂ©jĂ Ă l'aise dĂ©fensivement, fĂȘtait sa premiĂšre titularisation en Ligue 1, et Ă©tait peu mis en difficultĂ© par ses adversaires directs.Les Bretons, pas Ă l’aise techniquement cette aprĂšs-midi, ont vu la menace rĂ©moise se prĂ©ciser. C’est d’abord Moussa Doumbia, servi par Boulaye Dia, qui envoyait une belle frappe enroulĂ©e Ă 25 mĂštres, de peu au-dessus des buts d’Edouard Mendy (52Ăšme). C’est finalement Damien Da Silva qui va faciliter la tĂąche de l’équipe locale : dĂ©jĂ passĂ© tout prĂšs du jaune aprĂšs une faute sur Dia (69Ăšme), le capitaine rennais va accrocher El Bilal TourĂ© dans sa surface sur le contre rĂ©mois (70Ăšme). Intervention manquĂ©e du dĂ©fenseur et penalty accordĂ© par Monsieur Batta. Un penalty parfaitement tirĂ© par le jeune TourĂ© (18 ans), Édouard Mendy Ă©tant pris Ă contre-pied (72Ăšme).(1-4). MalgrĂ© une belle tentative de Raphinha, sortie avec autoritĂ© par Predrag Rajkovic (90Ăšme +1), le Stade de Reims rĂ©ussissait Ă conserver sa cage inviolĂ©e, et son statut de meilleure dĂ©fense de Ligue 1 (19 buts encaissĂ©s seulement).Un succĂšs qui soulage considĂ©rablement les coĂ©quipiers de Yunis Abdelhamid, qui passent Ă la 9Ăšme place et s’éloignent de la zone rouge, avec 36 points. C’est 10 points de plus que le barragiste, Dijon. QualifiĂ© cette semaine pour les demi-finales de la Coupe de France, le Stade Rennais n’a cependant remportĂ© qu’un seul de ses cinq derniers matchs de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls, 2 dĂ©faites). Les Rouge et Noir sont toujours troisiĂšmes (41 points), mais ils sont sous la pression de Lille, qui accueille Marseille ce dimanche soir au Stade Pierre-Mauroy (21h). Les Dogues comptent seulement une unitĂ© de moins au classement.