Moussa Maazou signe en Israël

A la veille d'affronter Marseille avec Dijon, Stéphane Jobard sait que la pression est déjà là. Mais il espère un exploit pour lancer la saison des Bourguignons.

Prendre l'exemple de l'OL en 2016

Avant la réception de l’OM ce mardi (19h00) , le nouvel entraîneur de Dijon sait qu’il y a déjà urgence. Car après six journées de Ligue 1, le DFCO ne compte qu’un point au compteur. Presque tous les cas similaires depuis 2000 se sont soldés sur une relégation en fin de saison. « On doit faire mentir les statistiques », répond Jobard dans des propos rapportés par Le Bien Public. Présent en conférence de presse lundi, le successeur d’ Antoine Kombouaré espère un déclic contre Marseille, qui sera décimé au stade Gaston-Gérard. « Pour lancer la saison, on a besoin de cette première victoire, insiste Jobard. La roue peut tourner rapidement. Il faut juste que les joueurs franchissent un palier, dans l’attitude notamment. Pour ce match face à Marseille, je ne suis pas spécialement inquiet. Personne n’a envie de passer pour une trompette individuellement ou collectivement. »L’entraîneur dijonnais pourra compter sur le retour de Mama Baldé mardi, mais sera encore privé de Frédéric Sammaritano, Jordan Marié, Jhonder Cadiz et Senou Coulibaly. Présent dans le staff d’Olivier Dall’Oglio lors de la montée du club bourguignon il y a trois ans, Stéphane Jobard espère profiter de l’effet de surprise, comme cela avait été le cas en 2016. « Personne ne nous attend sur ce match. Ça me rappelle notre première saison en L1. On avait gagné face à Lyon (4-2). Ça avait lancé notre exercice. Avec Olivier Dall’Oglio, on n’avait pas prévu de prendre des points contre eux. On sait que ça va être compliqué mais ça peut être l’étincelle », veut croire le coach dijonnais.