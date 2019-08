Moussa Konaté (Amiens) vers l’Ecosse ?

Contre Newcastle, sa bête noire, Tottenham a connu la défaite (0-1) ce dimanche après-midi à domicile.

Depuis le début de la saison, Tottenham a besoin de temps pour rentrer dans ses matchs. Mais jusqu’à présent, que ce soit contre Aston Villa (3-1) ou contre Manchester City (2-2), les Spurs avaient fini par hausser le ton. Ce dimanche,Face à des Magpies pourtant avant-derniers de Premier League après deux journées, Tottenham, privé de Ndombele, a été bousculé en première période. Rapidement privé de Saint-Maximin, blessé à la cuisse droite, Newcastle a chauffé Lloris, auteur d’une superbe parade sur une frappe de Longstaff. Mais le gardien français, abandonné par sa défense, n’a ensuite rien pu faire sur un tir à bout portant de Joelinton (27eme). Dans le deuxième acte, les entrées d’Eriksen et de Lo Celso ont permis aux hommes de Mauricio Pochettino de mettre le pied sur le ballon et d’aller de l’avant avec plus de maîtrise. Kane aurait pu (dû ?) obtenir un penalty dans un duel avec Lascelles, puis Lucas a vu sa reprise passer au-dessus du but adverse., qui accuse déjà un retard de cinq points sur Liverpool