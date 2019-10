Moussa Dembélé (OL), une priorité pour Manchester United

LE TOP : THIAGO SILVA DANS SES STANDARDS (7)

Keylor Navas : 4

Thomas Meunier : 5

Presnel Kimpembe : 6

Juan Bernat : 5

Idrissa Gueye : 5

Marquinhos : 6

Marco Verratti : 6

Pablo Sarabia : 6

Mauro Icardi : 5

26 - Paris a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 26 derniers matches de Ligue des Champions, seul le Real Madrid (34) et Barcelone (29) ont connu une plus longue série dans l’histoire de la compétition. Filets. #GALPSG @PSG_inside pic.twitter.com/hJNfuQsTRI — OptaJean (@OptaJean) 1 octobre 2019

Angel Di Maria : 4

Thiago Silva reste sur sa lancée. Impérial depuis le match contre le Real Madrid (3-0), le capitaine du PSG s’est encore montré ultra-solide. Précieux par sa lecture et son jeu de tête pour couper les nombreux centres envoyés par le Gala, il a affiché une grande maîtrise dans un contexte chaud. Propre techniquement, à l’instar d’une ouverture lumineuse pour Sarabia (22eme), et solide défensivement, comme pour empêcher Babel de profiter d’une bonne position (58eme). « O Monstro » était encore de sortie.A peine plus sollicité que lors des derniers matchs du PSG, en dehors d’un coup-franc vicieux de Seri (58eme), Keylor Navas n’a toutefois pas dégagé une grande sérénité . Dans le jeu au pied d’abord, où il n’a pas toujours réussi à extirper son équipe du pressing turc. Dans les airs ensuite, avec deux sorties hasardeuses, dont une qui aurait pu coûter cher devant Falcao (55eme). Mieux dans les 10 dernières minutes. Thomas Meunier a confirmé qu’il avait retrouvé de la confiance et des jambes ces dernières semaines. Mais le latéral belge, qui a connu des périodes compliquées face à Nagatomo, n’a pas toujours bien terminé ses débordements offensifs. Un centre en retrait astucieux pour Di Maria (11eme), et c’est à peu près tout, à l’image d’une volée mal exécutée en angle fermé (75eme). Il a toutefois pesé dans son couloir, en enchaînant les allers-retours et en faisant reculer le bloc adverse. Presnel Kimpembe est décidément saignant depuis son retour à la compétition. Revenu comme il était avant sa pubalgie, il a encore fait preuve d’agressivité dans l’attaque du ballon et a éteint Babel. Il s’est montré plus irrégulier dans la relance et s’est fait peur sur un ballon mal négocié face à Falcao dans le temps additionnel (91eme). Costaud dans l’ensemble.A priori, c’était un match pour Juan Bernat , habitué à sortir de sa boîte dans les contextes les plus défavorables au PSG en Ligue des Champions. Mais le latéral gauche parisien n’a pas eu son rendement habituel et s’est mis bien moins en évidence que Meunier à l’opposé. Il a même souffert dans son duel avec Mariano. Un lob trop long sur sa seule situation intéressante de la soirée (26eme).Parti comme face au Real, avec une récupération haute suivi d’un tir non cadré, Idrissa Gueye a moins rayonné par la suite. Toujours aussi actif dans l’entrejeu, le milieu international sénégalais a connu plus d’imprécisions techniques et a commis des fautes évitables pour des petits retards dans les duels. Un match néanmoins correct, mais Gueye a lui-même fixé la barre très haut.Marquinhos n’était pas aussi inspiré qu’à l’accoutumée dans l’utilisation du ballon et a raté de nombreuses premières relances, ce qui a coïncidé avec les temps faibles du PSG. Mais le Brésilien s’est rattrapé par son impact défensif, énorme en deuxième mi-temps. Il a régné dans les airs, en particulier sur les coups de pied arrêtés, sauvé un ballon qui prenait la direction du but (55eme) et effectué un excellent retour défensif sur Babel (58eme). Preuve qu’il sait comment se rendre utile. Marco Verratti a déjà fait bien mieux sur la scène européenne . Il a notamment affiché un déchet technique inhabituel, comme ses compères du milieu, et s’est parfois égaré, après un ballon perdu ou une décision arbitrale. Mais sa vista a lancé des occasions parisiennes : la première, pour Di Maria (2eme), et surtout celle de la victoire, en trouvant Sarabia dans un jeu à trois conclu par Icardi (52eme). Important pour conserver le ballon et soulager le PSG de la pression en fin de match.Pablo Sarabia enfin récompensé de ses efforts. Encore peu avare de courses, défensives comme offensives et souvent à vide, l’ailier espagnol a délivré la passe décisive à Icardi (52eme) et c’est le premier but sur lequel il est impliqué depuis le Trophée des Champions. Forcément un soulagement pour l’ancien Sévillan, dont la relation avec Meunier s’affine. Remplacé par(71eme), auteur d’un raid côté gauche mal conclu peu après son entrée et intéressant techniquement, notamment sur un échange avec Mbappé. Une vraie bonne entrée de l’international camerounais.Titularisé seulement en Ligue des Champions depuis le début de la saison, Mauro Icardi a rempli son rôle de finisseur en ouvrant le score sur sa seule occasion franche (52eme). Mais l’attaquant argentin n’a pas autant pesé que contre le Real Madrid à la pointe de l’attaque. Moins inspiré dans le jeu dos au but, moins saignant physiquement, il a peiné à exister. Mais l’action du 0-1 a tout changé. Remplacé par(61eme), peu en vue jusqu’à un tir dans un angle fermé (77eme) et qui est devenu discret par la suite.En pleine réussite contre le Real Madrid, Angel Di Maria a vécu l’exact opposé ce mardi à Istanbul. Poison permanent dans le dos de la défense, il a vendangé deux belles opportunités en première période (2eme, 11eme) et en a croqué une énorme en face-à-face avec Muslera au retour des vestiaires (51eme). L’Argentin, qui commence à ne plus avoir de gaz à force d’enchaîner, a manqué de lucidité et enchaîné les mauvais choix, se compliquant la vie. Des étincelles, mais de feu pour cette fois. Remplacé par(83eme), qui a fait jouer son expérience, notamment sur une « intelligente » dans les arrêts de jeu qui lui a valu un avertissement (92eme).