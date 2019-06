Moussa Dembélé (Bleuets) : « On a tous un but commun »

Auteur du seul but de la rencontre face à la Croatie, vendredi soir, Moussa Dembélé, l’avant-centre des Bleuets, se montre satisfait, mais il n’est pas question de s’enflammer.



Moussa Dembélé, l’avant-centre international Espoirs français de l’OL, se confie après le succès glané vendredi soir contre la Croatie (1-0) . Alors que les Bleuets se rapprochent du dernier carré, l’ancien joueur du Celtic Glasgow veut continuer « cette belle aventure ». « On le sait, nous sommes capables de faire mieux, a expliqué l’unique buteur de la soirée au micro de beIN Sports. On n’atteindra pas la perfection, mais on peut s’en rapprocher. A nous de rester concentrés. Cela fait deux victoires, il en reste encore une. Il reste une finale dans deux jours (ndlr : lundi soir face à la Roumanie qui comptent aussi six points dans le Groupe C). Nous ferons en sorte d’être qualifiés et de continuer cette belle aventure. (…)On a essayé de travailler ensemble défensivement et offensivement. Cela a payé. Cela a été dur, mais on a les trois points au final. C’est le plus important. On a tous un but commun. Il faut tout donner. Chaque match est une finale. C’est à nous de motiver les troupes, d’être concentrés à 100% et d’être au service du collectif. »