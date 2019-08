Moses Daddy Simon (Levante) rejoint Nantes

L’ailier international nigérian Moses Daddy Simon s’est engagé jeudi avec le FC Nantes. Levante cède son joueur de 24 ans dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Comme pressenti mercredi, Moses Daddy Simon est un nouveau joueur du FC Nantes. L’ailier international nigérian s’est officiellement engagé avec les Canaris jeudi, en provenance de Levante, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (5M€). Le joueur de 24 ans devient la huitième recrue du FCN et donnera à Christian GourcuffCelui qui est passé par La Gantoise avait inscrit un but en 19 matchs de Liga la saison dernière, et a participé à la dernière CAN avec les Super Eagles.