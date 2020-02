Morgan Sanson (Marseille) le confirme, le groupe avait lâché Rudi Garcia

"Bakambu, presque au FC Barcelone..."

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂 No matter what happens we trust the process. Thank God for everything 🙏🏾 See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

Partie remise pour l'été prochain ?

A lire aussi >> L'incroyable histoire du transfert avorté de Bakambu au Barça En quête d’un attaquant de pointe, lene recrutera personne cet hiver. Le géant blaugrana a pourtant suivi activement plusieurs pistes, dont celle conduisant au buteur vedette des "Léopards" de laet de. Décidé à réussir un coup sur le marché alors qu’il est de plus en plus contesté, le directeur sportifavait bien contacté l’international congolais d'après les informations de L'Équipe . Des discussions visiblement fructueuses, puisque l’ex-Sochalien avait eu l’autorisation de quitter ses coéquipiers, en stage de préparation en, pour rejoindre la métropole catalane.C’est alors que les choses se sont gâtées pour «» et celui qui voulait le faire signer : à, l’option Bakambu ne s’avère validée ni par la direction du club ni par le staff technique. Dans la foulée,rappelle l’ancien pensionnaire de, en escale à, pour lui demander de faire demi-tour !Beau joueur, l’intéressé prendra l’épisode avec humour, comme en témoigne son récent échange de tweets avec le site spécialisé: «», a plaisanté le joyau congolais.Amusé, le portail web allemand a même accepté la requête deen publiant un montage où figure effectivement dans son parcours le club «» !