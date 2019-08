Montpellier vise Arnaud Souquet (La Gantoise) pour oublier Ruben Aguilar

L'arrivée de Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors a été officialisée ce lundi par l'OM. L'attaquant international argentin s'est engagé pour une durée de quatre ans, avec une année supplémentaire en option.

Benedetto présenté comme « un buteur technique doté d’une belle vitesse d’exécution »

Suite à la traditionnelle visite médicale, Dario Benedetto (29 ans, Boca Juniors) rejoint officiellement l’OM. Après avoir lancé les hostilités avec le prêt du défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez (29 ans, Villarreal), le club du président Jacques-Henri Eyraud tient enfin son renfort aux avant-postes. En attendant la venue d’un latéral gauche, notamment, les Phocéens ont déboursé autour de quatorze millions d’euros pour recruter l’attaquant international argentin (contre les 21 M€ de sa clause libératoire), qui s’est engagé pour une durée de quatre ans (+ une année supplémentaire en option).« Pur attaquant, Darío Benedetto est un buteur technique doté d’une belle vitesse d’exécution, peut-on lire dans un communiqué de la formation entraînée par André Villas-Boas. Toujours en mouvement pour participer au jeu collectif, il excelle dans les déplacements offensifs et possède une bonne frappe de balle. Il mettra à disposition toute sa grinta et partagera son expérience pour permettre à l’Olympique de Marseille d’atteindre ses objectifs. (...) Darío compte également 5 sélections pour l’équipe nationale d’Argentine. Depuis 2017, il a inscrit un but toutes les 116 minutes en Primera División, meilleur ratio au sein de l’élite argentine. »