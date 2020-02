Montpellier veut rebondir contre Strasbourg

Après deux défaites consécutives à l'extérieur, les Montpelliérains espèrent bien se relancer, samedi à 20h, contre Strasbourg à la Mosson.

Les stats à connaître (avec Opta) :



Montpellier n’a remporté que 2 de ses 21 derniers matches face à Strasbourg en Ligue 1 (9 nuls, 10 défaites) : le 5 février 2003 à la Mosson (2-1) et le 20 avril 2019 à la Meinau (3-1).



Montpellier n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matches à domicile en Ligue 1 (9 victoires, 2 nuls), c’était le 7 décembre 2019 contre Paris (1-3).



Strasbourg est invaincu lors de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après avoir perdu 7 de ses 9 précédents (2 victoires).



Strasbourg n’a perdu que 2 de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (6 victoires, 2 nuls), c’était à Metz le 11 janvier dernier (0-1) et contre Lille le 1er février dernier (1-2)



Les 5 buts de Strasbourg à l’extérieur en Ligue 1 en 2020 ont été marqués par 5 joueurs différents : Ajorque, Thomasson, Mitrovic, Waris et Zohi.



Après deux matchs loin de leurs bases, les Montpelliérains retrouvent la Mosson ce samedi soir à 20h face à Strasbourg. Les Héraultais, qui viennent de perdre deux fois d'affilée à l'extérieur (Monaco et Angers), espèrent se refaire la cerise en prenant les trois points face aux hommes de Thierry Laurey. Les Alsaciens, quant à eux, restent sur une série de quatre matchs sans défaite en championnat (2 victoires et 2 nuls). Installé à la 6e place, le Racing compte bien s'accrocher et pourquoi pas rêver à une qualification européenne à l'issue de la saison.