Montpellier : Un Argentin plutôt qu'Olsen ?

Lors de la 1ere journée de la Ligue 1, Strasbourg et Metz se sont neutralisés (1-1) ce dimanche après midi à la Meinau, Diallo répondant à Thomasson.

Le debrief

L’instant T :

Au quart d’heure de jeu, Thomas Delaine a été averti par l’arbitre suite à un tacle très musclé sur Youssouf Fofana. Le latéral messin aurait tout aussi bien pu écoper d’un carton rouge direct, tant son intervention était dangereuse. Le milieu strasbourgeois, lui, n’a pas pu poursuivre la partie et a été remplacé par Jean-Ricner Bellegarde (20eme).

Les buts

Les tops et les flops

Dimitri LIENARD (7)

Lionel CAROLE (6)

Habib DIALLO (6)

La feuille de match

STRASBOURG - METZ : 1-1

Strasbourg

Metz

Au milieu de sa double confrontation face au Lokomotiv Plovdiv en Ligue Europa, Strasbourg avait rendez-vous avec son « voisin » messin ce dimanche. Bien entrés dans la partie, les joueurs de Thierry Laurey ont logiquement pris les devants grâce à Adrien Thomasson (21eme), qui a trouvé la faille sur le seul tir cadré de la première période. La défense à cinq du Racing avait jusque-là fait preuve de robustesse, mais elle a craqué juste après la pause. Les locaux ont ensuite été davantage bousculés par leurs adversaires et n’ont pas réussi à l'emporter. Ils auraient même pu perdre sans une superbe parade de Matz Sels devant Ibrahima Niane en fin de match (87eme). Les coéquipiers de Jonas Martin doivent donc se contenter d’un point qui reste bon à prendre (1-1). Place, maintenant, à la réception du club bulgare (jeudi, 20h30).Pour ses retrouvailles avec la Ligue 1, Metz a d’abord fait preuve d’une certaine timidité lors du premier acte, durant lequel il ne s'est pas procuré la moindre occasion digne de ce nom. Le visage montré par les Mosellans a cependant été bien différent au retour des vestiaires et l’inévitable Habib Diallo a rapidement remis les deux équipes à égalité (47eme). Sous une pluie battante, les Grenats sont peu à peu montés en intensité et se sont enhardis. Plus incisifs et plus ambitieux dans le jeu, les partenaires de Stoppila Sunzu ont ainsi eu besoin de 45 minutes de rodage avant de se mettre au niveau de la Ligue 1. Il y a deux ans, le FCM avait dû attendre mi-septembre avant de grappiller ses premiers points en championnat. L’entame messine a cette fois été plus convaincante, même s’il faudra confirmer dès samedi prochain, face à Monaco (20h00).Strasbourg ouvre le score ! Dimitri Liénard déborde sur le côté gauche et centre à ras de terre vers Adrien Thomasson. L’ancien Nantais bat Alexandre Oukidja d’une reprise du plat du pied droit !Metz égalise ! Servi à l’extrême limite du hors-jeu par Opa Nguette, Habib Diallo ajuste Matz Sels d’une frappe du droit à l’entrée de la surface !Les saisons passent, mais Dimitri Liénard est toujours prompt à répondre présent lorsque son entraîneur fait appel à lui. Titularisé sur l’aile gauche, le natif de Belfort a réalisé un match d’une grande justesse dans les transmissions, à l’image de la passe décisive délivrée à Adrien Thomasson (21eme). Il a été dans la plupart des bons coups offensifs de son équipe.Si Liénard a pu autant se mettre en évidence, c’est notamment parce que son entente avec Lionel Carole a fait florès. Le latéral strasbourgeois a multiplié les montées dans son couloir gauche, où il a donné du fil à retordre à Fabien Centonze.Auteur de 26 réalisations en Ligue 2 la saison dernière, Habib Diallo aura fort à faire pour rééditer pareille performance en Ligue 1. Mais l’attaquant sénégalais a eu le mérite d’ouvrir son compteur buts dès la première journée, faisant preuve de précision à la finition pour égaliser (47eme). De quoi lui donner confiance pour la suite.Temps pluvieux – Pelouse en bon état: M.Gautier (: Thomasson (21eme) pour Strasbourg - H.Diallo (47eme) pour Metz: Delaine (15eme) pour Metz: AucuneSels () – Lala (), L.Koné (), S.Mitrovic (cap) (), Djiku (), Carole () – Y.Fofana () puis Bellegarde () puis Da Costa (76eme), J.Martin (), Liénard () – Thomasson (), Ajorque () puis Zohi (87eme): Bi.Kamara (g), Simakan, Ndour, Corgnet: T.LaureyOukidja () – Centonze (), Sunzu (), Ma.Fofana (), Delaine () - Cohade (cap) () puis Angban (89eme), H.Maïga (), N’Doram () – Boulaya () puis I.Niane (76eme), H.Diallo (), Nguette () puis Gakpa (76eme): Delecroix (g), Boye, Cabit, Ambrose: V.Hognon