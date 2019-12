🔴Montpellier - PSG: Cavani, Marquinhos, Verratti... Tuchel privé de plusieurs cadres !

AprĂšs le large succĂšs obtenu Ă Nimes, Rudi Garcia a Ă©mis l’espoir de voir son Ă©quipe de l’OL continuer sur sa lancĂ©e.

Garcia : « On a fait un match intelligent »

Surpris par Lille, mardi dernier dernier Ă domicile (0-1), l’OL a bien rebondi vendredi soir, en ouverture de la 17e journĂ©e de Ligue 1. Les Gones n’ont fait qu’une bouchĂ©e d’une Ă©quipe nĂźmoise rapidement rĂ©duite Ă dix (puis Ă neuf). Rudi Garcia, l’entraineur de l’équipe, a naturellement apprĂ©ciĂ© cette belle rĂ©action. « Ça permet de repartir de l’avant. Il fallait absolument repartir avec une victoire. On doit tout faire maintenant pour battre Rennes Ă domicile et pouvoir enchainer, a-t-il dĂ©clarĂ© sur Canal+. Ce n’est qu’en enchainant les victoires qu’on va remonter au classement. On ne l’a pas trop fait pour l’instant, mĂȘme si on avait Ă un moment gagnĂ© quatre matches. On a pris du retard en perdant Ă Lille, et on l’a rattrapĂ© en partie en gagnant ce soir ».Concernant le contenu, et malgrĂ© des faits de jeu favorables, l’entraineur de l’OL a jugĂ© qu’il y avait de nombreuses satisfactions et enseignements positifs Ă tirer : « Je trouve qu’on a fait un match intelligent, il fallait absolument marquer le deuxiĂšme. AprĂšs c’était plus simple. Mais on a Ă©tĂ© sĂ©rieux et nous ne sommes pas tombĂ©s dans la provocation. On a su faire tourner le ballon, et trouver l’ouverture par quatre fois Ă l’extĂ©rieur c’est bien. »Lyon s’est relancĂ© et a signĂ© un score fleuve. NĂ©anmoins, la soirĂ©e n’a pas Ă©tĂ© parfaite puisqu’il y a eu la sortie de Rafael sur blessure dĂšs la mi-temps. Garcia a croisĂ© les doigts pour que son dĂ©fenseur BrĂ©silien n’ait rien de grave : « J’espĂšre que le point noir ce n’est pas la blessure de Rafael. Parce que j’ai dĂ©jĂ perdu trois latĂ©raux sur cinq. Et si c’est le cas, il va falloir ĂȘtre inventif pour mardi ». Mardi, c’est Leipzig qui se prĂ©sente au Parc OL et le faux-pas sera interdit.