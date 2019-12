Enfin ! La ligue 1 Sénégalaise débute ce samedi 7 décembre 2019 sur toutes les pelouses sénégalaises. Après une longue attente, le public sénégalais pourra aller au stade et vibrer pour le championnat sénégalais. Pour cette première journée, les rencontres sont alléchantes avec le choc entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue 1 Sénégalaise. La première journée de la Ligue 1 Sénégalaise débute, ce samedi, sur les chapeaux de roues. En effet, en levée de rideau, le public sénégalais aura à un choc de titan. Génération Foot, tenante du titre, reçoit le Jaraaf de Dakar pour le coup d’envoi de la ligue 1. Les deux équipes sont les deux dernières vainqueures du championnat sénégalais et elles sont les grandes favorites pour remporter la ligue 1 en fin de saison. Considéré comme un des favoris pour la victoire finale, le Dakar Sacré-Cœur se déplace au stade Alassane Djigo pour affronter l’Us Gorée. Par la suite, Niarry Tally reçoit Mbour PC au stade Amadou Barry pour un des chocs de cette première journée. La suite des matchs, notamment le très attendu Casa Sport contre Teungueth Fc, aura lieu dimanche. Programme 1ère journée Samedi 7 décembre 2019 Stade Djibril Diagne - 16h00 Génération Foot vs Jaraaf Stade Alassane Djigo - 16h30 Us Gorée vs Dakar Sacré Cœur Stade Amadou Barry - 16h30 NGB vs Mbour PC Dimanche 8 décembre Stade Aline Sitoé Diatta - 16h30 Casa Sports vs Teungueth FC Stade Alassane Djigo - 17h00 As Pikine vs Ndiambour Stade Caroline Faye - 17h00 Stade Mbour vs As Douanes Stade Lat Dior - 17h30 CNEPS vs Diambars