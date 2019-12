Montpellier : Nouveau contrat pour Oyongo

Initialement prévue mercredi soir et reportée à cause du brouillard, la rencontre entre Amiens et Reims se disputera le 15 janvier, comme décidé par la LFP.



🚨 #ASCSDR Le match a été reprogrammé ⚠️

🆚 @StadeDeReims

🏆 J16

🗓️ Mercredi 15 janvier

⏱️ 19H

🏟️ Stade Crédit Agricole la Licorne



— Amiens SC (@AmiensSC) December 5, 2019

Il y aura donc une deuxième rencontre de Ligue 1 le 15 janvier. Alors que Monaco - PSG a été reporté à cette date à cause des intempéries, Amiens - Reims a également dû être décalé à cause du brouillard en Picardie. Et se jouera le même jour que ce choc d’anciens rivaux pour le titre, comme décidé par la LFP.Deux rencontres comptant pour la 16eme journée de Ligue 1 auront donc lieu le mercredi suivant le week-end de reprise du championnat.