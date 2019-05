Montpellier : Lecomte va-t-il partir cet été ?

Appelé en équipe de France par Didier Deschamps pour la deuxième fois de la saison, Benjamin Lecomte boucle une deuxième saison sous le maillot de Montpellier.

Encore une fois très performant, le gardien de 28 ans ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Car sa cote a sérieusement grimpé sur le marché. Interrogé sur ses intentions par Midi Libre, le natif de Paris a été franc. « Le projet de base, c’est de rester à Montpellier. S’il y a de beaux projets, et je ne m’en suis pas caché, je prendrai le temps de la réflexion pour choisir ce qui est le mieux pour mon avenir. Je me sens très bien ici. Ici, j’ai déjà tout. Pour partir, il faudra que ce soit quelque chose qui me donne envie, à moi et ma famille, et me fasse progresser », développe l’ancien Lorientais. Ces derniers jours, Lecomte a successivement été associé à Rennes, Monaco ou même Barcelone , qui cherche une nouvelle doublure à Marc André ter Stegen. L’intéressé assure n’avoir été contacté par personne. « Pas du tout. Ça me fait plaisir que vous me posiez la question car ça me permet de calmer tout ce qui se dit. Moi je n’ai été au courant de rien donc je peux dire très honnêtement qu’il n’y a pas de contact. »