Montpellier : Junior Sambia hospitalisé

Victor Osimhen rêve de la Premier League

L'international nigérian, l'une des révélations de la saison du championnat français (Ligue 1) , a réalisé une saison fracassante sous le maillot lillois. Le 4e meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts marqués (ex aequo avec Neymar –Paris Saint Germain), a tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes. Manchester United, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone seraient sous le charme d'Osimhen. Le Super Eagle pourrait prendre la direction de l'Italie. Naples, fortement intéressé par le profil du jeune attaquant de 23 ans serait prêt à passer à l'offensive prochainement. Le club napolitain pourrait mettre 60 millions d'euros sur la table pour arracher le joueur de Lille. « Naples préparerait une offre, autour de 60 millions d'euros, pour Victor Osimhen ! », a écrit le journaliste spécialisé dans le mercato sur Twitter.Bonne affaire pour le club français qui avait recruté Osimhen de Charleroi contre la somme de 12 millions d'euros.Cependant reste à savoir si le joueur est prêt à rejoindre la Serie A, lui qui souhaite poursuivre son parcours de l'autre côté de la Manche. « Bien sûr, un jour j'aimerais jouer pour un grand club anglais. J'ai parlé avec Odion Ighalo de cela. Il m'a donné d'excellents conseils, c'est une légende et un grand frère. Mon but est de jouer dans l'un des plus grands clubs du monde mais je suis heureux à Lille en ce moment. Ma priorité est de jouer beaucoup de matchs. Signer pour un grand club et rester sur le banc n'est pas intéressant pour moi, » a confié le Dogue à The Independent.