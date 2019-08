Montpellier : Geronimo Rulli est le nouveau portier héraultais

OFFICIEL ! L’OL annonce avoir trouvé un accord avec Angers pour leur joueur Jeff Reine-Adélaïde ! pic.twitter.com/vUqimZ0T60 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) 14 août 2019

L’Olympique Lyonnais informe d’un accord de principe avec le club d’Angers SCO pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde. Toutes les infos 👇https://t.co/QGf9H5Mmdr — Olympique Lyonnais (@OL) 14 août 2019

Communiqué d'Angers SCO : Accord de principe entre le SCO et l'@OL pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde. ➡️https://t.co/eugpEauL5a pic.twitter.com/jTpjg8OToY — Angers SCO (@AngersSCO) 14 août 2019

Feuilleton de l’été au SCO, Jeff Reine-Adélaïde voit enfin le bout du tunnel. Courtisé par pas mal de monde, notamment en Ligue 1 où le LOSC, Monaco et l'Olympique Lyonnais se sont manifestés, mais aussi à l’étranger avec le FC Porto, le milieu de terrain se rapproche des Gones. Et c'est désormais officiel, le joueur va débarquer à Lyon ! A lire aussi >> Lyon : Reine-Adélaïde (Angers) arrive mercredi « L’Olympique Lyonnais informe d’un accord de principe avec le club d’Angers SCO pour le transfert de Jeff Reine-Adélaïde. Le milieu de terrain international espoir arrivera à Lyon en début d’après-midi afin de passer sa visite médicale. L’Olympique Lyonnais précise que la finalisation de ce transfert demeure conditionnée au résultat de cette visite médicale et à l’accord d’Arsenal qui possède une clause de préférence, dite de « match-up », sur le joueur », peut-on lire sur le communiqué officiel de Lyon. Arrivé en provenance d'Arsenal où il n'a que rarement joué, Jeff Reine-Adélaïde est vite devenu un titulaire indiscutable en jouant 35 matches pour 3 buts et 3 passes décisives. Et alors qu’il devait affronter l’OL avec le SCO ce vendredi en championnat, voilà l’international Espoirs à deux doigts de rejoindre le camp d’en face. A Lyon, il sera en concurrence avec Houssem Aouar et Lucas Tousart, et les nouvelles recrues Thiago Mendes et Jean Lucas, sans oublier Pape Cheikh Diop, au milieu. A lire aussi >> Olympique Lyonnais : Un accord de principe avec Angers pour Reine-Adelaïde