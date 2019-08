Montpellier : Delort imite Laborde

Au lendemain de la prolongation de Gaëtan Laborde, c'est Andy Delort qui a prolongé son contrat avec Montpellier.



« M’inscrire dans la continuité avec mon club de coeur »

Après avoir annoncé les prolongations de Florent Mollet et de Gaëtan Laborde au cours des dernières semaines, Montpellier enchaîne avec celle d’Andy Delort (27 ans). Recruté cet été à titre définitif (4,5 M€), l’attaquant international algérien a paraphé un nouveau bail de longue durée avec le club du président Laurent Nicollin. « Je suis très heureux de l’envie et de la volonté d’Andy de se projeter sur l’avenir avec nous, explique le boss du MHSC au sujet de l’ancien joueur de Sète, Ajaccio, Nîmes, Metz, Tours, Wigan, Caen, Monterrey et Toulouse. Nous sommes tous ravis. J’espère qu’il va encore inscrire beaucoup de buts sous notre maillot. » Une satisfaction partagée par le champion d’Afrique 2019 (qui reste sur une saison avec quatorze buts et sept assists en championnat) : « C’est une belle marque de confiance de la part du MHSC et