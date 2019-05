Mondial U20 : le Nigéria se casse les dents sur les Etats-Unis

Sadio

Mané

et Mohamed Salah préparent ardemment la finale de la ligue des champions face à Tottenham. Les deux internationaux Africains se sont même lancés des défis.

Ce samedi 1er juin 2019, Liverpool affronte Tottenham pour la finale de la ligue des champions au Wanda

Métroplitano

de Madrid. Après avoir terminé à la tête des meilleurs buteurs de la Premier League,

Sadio

Mané

et Liverpool se défient en vue de cette finale tant attendue. « J’ai dit à Mo Salah s’il marquait un but en finale de la Ligue des Champions, il m’emmènera à Al Azhar (mosquée) en Egypte et si je marque, je lui offrirai un lion », a révélé

Sadio

Mané

sur

telefoot

.

Cependant, pour marquer et gagner la coupe aux grandes oreilles après l’échec de l’année dernière face au Real Madrid,

Sadio

Mané

et ses coéquipiers devront se méfier de Lucas Moura

« Il a fait quelque chose d’exceptionnel. C’est le héros de Tottenham. Il faut se méfier de lui parce que c’est un joueur très rapide, technique et qui ne lâche pas. On va essayer de se le mettre dans la poche pour qu’il soit un peu tranquille », a prévenu l’international Sénégalais dans

telefoot