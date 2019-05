Mondial U20 : l'Afrique du Sud corrigée par l'Argentine d'entrée

Le parrain de la #supercoupe_Samuel_Etoo_fils_2019 et ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 #RoadToQatar2022 🏟🇶🇦 était présent hier soir à l’inauguration du Al Janoub Stadium. @lfpc_fr @FecafootOfficie @vision4_tv @canal2inter @canalplus pic.twitter.com/kmMkOtGXfS — Super Coupe Samuel Eto'o Fils Officiel (@coupe_o) 18 mai 2019

Le légendairen’est plus le roi qu’il a été sur la scène internationale. Mais au pays des émirs, lereste un prince du ballon rond. En effet, et alors que son contrat avec learrive à échéance cet été, le quadruple Ballon d’or africain a fait part de son intention de rester au service de la ligue qatarie. Loin du haut niveau sportif qu'il a connu, mais dans des conditions matérielles plus qu'avantageuses l’ex-attaquant dutermine tranquillement sa carrière du côté de, qu'il a rejoint à l'été. "Je pense que je vais rester un an supplémentaire au Qatar, et je verrai ensuite.", affirme Eto’o. Se révélant également être un entrepreneur de premier plan, en équilibrant ses activités avec ses projets humanitaires, la super star camerounaise qui a fêté ses 38 ans en mars dernier, révèle que lesera probablement sa dernière étape. « J’ai eu l’occasion de jouer en Europe, au sein des plus grands clubs du monde mais maintenant je compte terminer ma carrière au Qatar.» a déclaré le joueur dont la riche carrière l’a amené dans six pays: l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, la Russie, la Turquie et maintenant le Qatar. Il convient de rappeler que leva organiser laet qui a été nommé ambassadeur de la compétition en février dernier , aura certainement un grand rôle à jouer.