Mondial U17 : le Cameroun fait appel au fils de Samuel Eto’o

Vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 17 ans, le Cameroun démarre la préparation en vue de la Coupe du monde brésilienne le 20 septembre prochain à Istanbul. Et s'il y a un joueur qui peut être certain d'y être, c'est Etienne Eto'o. Le fils du meilleur buteur de l'histoire de la CAN et de la sélection fanion du Cameroun a reçu sa convocation jeudi. Le document signé par le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a été envoyé à son club, le Real Club Deportivo Mallorca.