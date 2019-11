Mondial U17 : le Cameroun compromet sa qualification pour les quarts

Le but de Jordan Ayew avec Crystal Palace contre Arsenal. #TeamOM pic.twitter.com/uDo2xK4cGr — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393) 28 octobre 2019

Premier League ⚽ 🔥 4 ème journée 🔥 Crystal Palace s'impose à domicile 1 but à 0 contre Aston Villa grâce au but du ghanéen Jordan Ayew. Ayew ⚽ (2⚽) pic.twitter.com/fUVH9b6pwa — Premier League ⚽ (@Premier74280935) 26 octobre 2019

Le Ghanéen a trouvé les chemins des filets face à West Ham et à Arsenal en octobre. Ses réalisations ont été décisives parce qu’elles ont permis à l’équipe de battre les Hammers et d’avoir le point du nul devant les Gunners. « C’est un plaisir, évidemment. Je travaille très dur et j’ai le soutien des joueurs, du staff, du club de football et des supporters. Tout va bien. Cela me donne encore plus envie de travailler dur et d’aller où le club veut aller. C’est une chose positive et sans les joueurs, je ne gagnerais pas ce prix », a déclaré le Black Stars sur le site officiel du club avant d'ajouter « Je n’aime pas perdre, alors je veux gagner tous les matchs. Que je marque ou que mon partenaire marque, je suis très heureux ». Crystal Palace accueille Leicester ce dimanche pour le compte de la 11ème journée de Premier League. A lire aussi >> Jordan Ayew (ex-OM) transféré définitivement de Swansea à Crystal Palace