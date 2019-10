Mondial U17/Cameroun : péril sur la participation du fils de Samuel Eto’o

Présent au Brésil avec la sélection nationale des moins de 17 ans du Cameroun, l’attaquant du Real Majorque et ses partenaires qui évoluent dans les championnats étrangers pourraient manquer la compétition.

Etienne Eto’o n’est pas encore totalement certain de disputer la Coupe du monde des moins de 17 ans au Brésil avec la sélection nationale de son pays le Cameroun. Et il n’est pas seul dans cette situation. A l’image du fils de Samuel Eto’o, une menace pèse sur la participation de tous les joueurs camerounais évoluant dans les championnats étrangers, à ce Mondial qui débute le 26 octobre prochain. A cause du décret signé par le chef d’Etat camerounais le 26 septembre 2014, ces joueurs sous contrat avec des clubs ou des centres de formation étrangers pourraient ne pas faire partie de la liste définitive de l’équipe championne d’Afrique cette année. Et alors qu’Eto’o et les siens croyaient cette affaire réglée, c’est leur entraîneur, Thomas Libiih qui a remis le sujet sur la table.

Présent au Brésil depuis plusieurs jours, le sélectionneur des moins de 17 ans du Cameroun a écrit au secrétaire général de la Fécafoot, pour demander la conduite à tenir. Thomas Libiih ne veut pas être la personne qui devra assumer la responsabilité, si jamais le décret du président de la République venait à être transgressé. « Au moment où nous nous apprêtons à rendre publique la liste définitive des joueurs devant prendre part à la phase finale de la Coupe du monde U17 au Brésil, nous demeurons dans l’incertitude quant à la participation des joueurs de la diaspora, la hiérarchie ne nous ayant pas formellement indiqué ce qu’il en est de l’application du décret du 26 septembre 2014 portant sur la réorganisation et le fonctionnement des sélections nationales de football, signé par le président de la République », », a écrit Thomas Libiih. L’entraîneur attend les « hautes instructions » de sa hiérarchie.

Le décret du 26 septembre 2014 stipule en effet en son article 7 alinéa 3 que « pour les sélections nationales de football U15 (minimes) et U17 (cadets), seuls les joueurs enregistrés dans les compétitions organisées par la Fécafoot peuvent être sélectionnés ». Ce qui n’est pas le cas pour Etienne Eto’o et une bonne partie des joueurs convoqués pour ce Mondial brésilien.