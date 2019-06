Mondial France 2019 : le Cameroun met le cap sur Montpellier

Outre de nombreux départs, Bordeaux attend de ce Mercato la possibilité de renforcer sa défense.

Que faire avec Koundé et Pablo ?

Ce jeudi, dans son dossier Mercato, le journal L’Equipe met en lumière les nombreux départs attendus cet été à Bordeaux. Le club aquitain, qui a changé de propriétaire et d’équipe dirigeante en cours de saison, s’attendre à un vivre un Mercato estival très agité, surtout dans le sens des départs. Le staff veut dégraisser et se séparer de nombreux éléments indésirables, dont la plupart étaient cette saison prêtés en France ou à l’étranger. C’est le cas de Jonathan Cafu, Valentin Vada, Alexandre Mendy, Aaron Boupendza et Daniel Mancini, dont les Girondins ne souhaitent pas le retour dans l’effectif professionnel en 2019-20. En fin de contrat, Jaroslav Plasil prend sa retraite, Igor Lewczuk quitte le club, tout comme les joueurs prêtés en 2018-19 (Kamano, Cornelius et Palencia). Pour d’autres, des offres sont attendues dans les prochaines semaines, à l’instar de François Kamano, Younousse Sankharé, Otavio et Youssouf Sabaly. Tous pourraient être vendus.En revanche, les cas de Paul Bernardoni, Jules Koundé et Pablo sont plus incertains. Le premier ne souhaite pas revenir pour être en concurrence avec Benoît Costil. Après une grosse saison à Nîmes, le gardien des Espoirs français veut jouer. Les Crocos aimeraient le garder, et des discussions sont menées en ce sens (achat ou nouveau prêt). Selon L’Equipe, Jules Koundé et Pablo ne sont eux pas à vendre. Mais les deux défenseurs centraux risquent d’être sollicités pendant l’été, et il convient donc de rester prudent. Dans le sens des arrivées, seul Mexer a pour l’instant signé un contrat avec les Marine et Blanc. Paulo Sousa a décidé de mettre l’accent sur la défense pour ce début de Mercato, puisque les deux pistes les plus proches d’aboutir concernent encore deux joueurs défensifs : l’arrière gauche suisse Loris benito (Young Boys), et l’arrière de Nantes Enock Kwateng.