Mondial Féminin France 2019 : l'Afrique du Sud défie l'Espagne

Selon Le 10 Sport, l’OL pourrait investir aux alentours de trente millions d’euros sur deux joueurs lillois : Youssouf Koné (latéral gauche) et Thiago Mendes (milieu de terrain). Il s'agirait de deux dossiers chauds pour le club du président Jean-Michel Aulas.



EXCLU - Mercato - OL : 35 millions d'euros sur deux joueurs de Ligue 1 ! https://t.co/d00sFSRAui pic.twitter.com/hr9t3tvoin

— Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) 7 juin 2019

Avec les départs annoncés de Ferland Mendy et Tanguy Ndombele , qui pourraient respectivement rejoindre le Real Madrid et Tottenham, l’OL pourrait faire son marché du côté de Lille. Selon les informations de nos confrères du 10 Sport, le club du président Jean-Michel Aulas aurait lancé des discussions pour recruter deux protégés de Christophe Galtier. Alors que Youssouf Koné (23 ans) aurait été ciblé au poste de latéral gauche, Thiago Mendes (27 ans) serait susceptible de renforcer l’entrejeu des Gones, qui apprécieraient aussi le Marseillais Luiz Gustavo , a-t-on appris dans les colonnes de L’Equipe. Un package serait apparemment étudié, et les dirigeants rhodaniens pourraient débourser entre trente et trente-cinq millions d’euros afin de recruter les joueurs lillois.Une opération qui avait coûté 24,5 M€ et... qui n’a pas laissé le meilleur des souvenirs chez les septuples champions de France.