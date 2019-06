Mondial Féminin 2019 : Angleterre vs. Cameroun en chiffres (vidéo)

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalAFCON2019 #CODUGA pic.twitter.com/XdlVwb0Pab — CAF (FR) (@caf_online_FR) 22 juin 2019

Le moins que l'on puisse dire est que lapourra s'en vouloir ! Face à une solide formation ougandaise, lessont passés à côté de leur entrée en lice au 1er tour de laCensée être la deuxième meilleure équipe duderrière l’, la sélection congolaise a été très décevante. Dans la chaleur du(37 degrés) et au cœur d’un stade vide, les coéquipiers den’ont jamais été dangereux. Ils ont beaucoup peiné face à l’organisation rigoureuse de leurs adversaires. Les "" ont bien débuté la rencontre et ont vite été récompensées par un but signé, qui a repris de la tête le corner frappé par(15eme). Dans tous les bons coups, l'intenablea ensuite déposé un deuxième ballon parfait sur la tête d’pour permettre à l’de faire le break dès le retour des vestiaires (49eme). La concrétisation logique de la domination ougandaise, pas loin de marquer un troisième but dans la foulée avec un coup-franc du génialclaqué in-extremis en corner par le gardien (56eme).Ne pouvant compter sur ses leadersou, inexistants, laa dû attendre la 70eme minute pour se créer une occasion, mais la tête des’est écrasée sur la barre. Les hommes de, le sélectionneur de l’Ouganda, s'emparent ainsi de la tête du groupe A grâce à une meilleure différence de buts que l’. Ils prennent déjà une sérieuse option sur la qualification pour les 8emes de finale, eux qui ne sont plus sortis des poules d’une CAN depuis les années. Pour les protégés de, une réaction sera obligatoire dès mercredi. Problème, ce sera face à l'ogre egyptien…