Mondial des Clubs : Une nouvelle formule

Le Mondial des Clubs fait peau neuve. La FIFA a officialisé jeudi la nouvelle formule et le lieu où se déroulera la première édition de ce nouveau Mondial des Clubs.

Huit clubs européens qualifiés



Dans sa quête de remplacer la Coupe des Confédérations, Gianni Infantino a rapidement proposé de repenser la Coupe du Monde des clubs qui se déroulait depuis 2000 durant le mois de décembre.La volonté de l’ancien bras droit de Michel Platini est désormais officiellement dans les calendriers. En effet, la FIFA a annoncé ce jeudi que la première édition du Mondial des Clubs new look sera passera en Chine ! Une décision votée à l’unanimité si l’on en croit le communiqué de l’instance internationale. Si les dates et le lieu exact du tournoi n’ont pas été dévoilés, la presse espagnole a esquissé une première ébauche de ce à quoi devrait ressembler ce Mondial et les critères pour y participer.Comme dit plus haut, ce seront désormais 24 clubs qui vont s’affronter avec la répartition suivante : huit équipes européennes, six équipes sudaméricaines, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Centrale & du Nord auront le droit à trois représentants chacune, pendant que l’Océanie aura une équipe. Concernant les clubs européens et le système de qualification, le principe sera très simple.Ce qui veut donc dire que le Real Madrid, Liverpool, Chelsea et l’Atlético Madrid. Reste les deux vainqueurs des éditions 2020 et 2021 pour que l’effectif soit au complet. D’après AS, si l’un des ces quatre clubs vient à gagner de nouveau la C1 et sa petite sœur, c’est l’équipe la mieux placée au classement UEFA qui obtiendra son ticket. Reste désormais à savoir comment va être accueillie cette nouvelle compétition au sein d’un calendrier international qui ne cesse d’être surchargé.