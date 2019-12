Mondial des Clubs : Klopp encense Naby Keita !

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇮🇹 Serie A 💫 Cristiano Ronaldo s'envole au dessus de tout le monde et catapulte une tête exceptionnelle dans le but de la Sampdoria !💥https://t.co/ieJDq2EBGP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 18 décembre 2019

C'est incroyable ! Les médias Italiens évoquent un saut de 2,56 mètres. C'était à la 45e minute de la rencontre, alors que le score était d'un but partout, le Portugais s'est élevé dans les airs pour transformer le centre d'Alex Sandro en but. Une détente incroyable qui confirme les aptitudes du joueur, qui ne perd rien de ses capacités physiques à 34 ans. On se rappelle forcément encore de son saut de 2,30 mètres au-dessus du sol lors de son retourné acrobatique contre son équipe actuelle, en Ligue des Champions. La Juventus a gagné et a pris trois points d'avance sur l'Inter Milan en tête du classement, en attendant le match des coéquipiers de Romelu Lukaku, samedi face au Genoa. A lire aussi >> Serie A : La Juventus s'impose, Ronaldo buteur