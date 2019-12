Mondial des Clubs: Une victoire record pour le champion d’Afrique (6-2) !

C'est terminé à Doha. L'@ESTuniscom l'emporte largement et termine à la 5e place de la #ClubWC 🇹🇳🇶🇦 pic.twitter.com/BsxQRAsamA

— FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) 17 décembre 2019



⏱ FT | #ClubWC 5th Place #SSCEST | 🇶🇦@AlsaddSC 2⃣-6⃣ @ESTuniscom🇹🇳 : End of the match / نهاية المباراة / Fin du match pic.twitter.com/vlHxIEhIuS

— Espérance de Tunis 💯 الترجي التونسي (@ESTuniscom) 17 décembre 2019



⚽️⚽️⚽️

Hamdou Elhouni is the 4th player to score a #ClubWC hat-trick, after Luis Suarez (2015), Cristiano Ronaldo (2016) & Gareth Bale (2018). pic.twitter.com/89YygT4nnq

— FIFA.com (@FIFAcom) 17 décembre 2019

L’achève lepar un feu d’artifice. Battus samedi en quarts de finale par les Saoudiens d’, les champions d’Afrique tunisiens ont brillamment remporté leur match de classement face à(6-2).Un but du virevoltant ailier libyen(6eme) et un doublé de l'international tunisien(13eme, 25eme sp) plus tard, et l’avait déjà pratiquement tué le match à la demi-heure de jeu, et plus encore à la pause avec une nouvelle réalisation du premier buteur du jour (42eme).Et pourtant… Les Qatariens, devant leur public mais dans un stade bien garni de supporters de "Taraji", avaient le mérite de ne pas sortir du match, et maintenaient un écart de deux buts avec les "Sang et Or", grâce à deux penaltys, réussis par l'Algérien(32eme) et(49eme).Complètement débridée, la partie voyait l’poursuivre son festival offensif. En portant le score àà l’orée du dernier quart d’heure sur un nouveau but tout en dribbles et en feintes (74eme),devenait le quatrième joueur à inscrire un triplé en, rejoignantetdans un cercle très fermé.Le vétéran(33 ans) clôturait ensuite la marque (87eme), permettant ainsi à son équipe de signer la plus large victoire de l’histoire de la