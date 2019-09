🔴Mondial des clubs 2019: le tirage au sort effectué !

L'Espérance de Tunis et Liverpool pourraient se retrouver en finale de la prochaine Coupe du Monde des clubs, dont le tirage au sort a été effectué ce lundi à Zurich.

Mesdames et messieurs, le tableau de la Coupe du Monde des Clubs, Qatar 2019 đŸ‡¶đŸ‡Š#CMClubs #ClubWC pic.twitter.com/Q3WShUp883 — FIFA.com en français âšœ (@fifacom_fr) September 16, 2019

Des face-à -face entre Sadio Mané et Anice Badri, ou Mohamed Salah et Ilyes Chetti ? Ces oppositions entre joueurs de Liverpool et de l'Espérance sportive de Tunis pourraient devenir réalité lors de la, qui aura lieu du 11 au 21 décembre prochains au Qatar.. Tout juste sacrés définitivement champions d'Afrique aprÚs des mois de prolongations sur tapis vert, les Tunisiens entreront dans le tournoi au stade des quarts de finale, face au lauréat de la Ligue des Champions asiatique. Le vainqueur affrontera ensuite le gagnant sud-américain de la Copa Libertadores. S'ils parviennent à franchir cet obstacle,. Si toutefois ces derniers passent le cap des demi-finales, qui les opposeront soit à Monterey soit au vainqueur du play-off d'ouverture entre Al-Sadd (sauf si les Qatariens gagnent la C1 asiatique) et HienghÚne Sport (Océanie).