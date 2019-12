Mondial des Clubs 2019: Bafétimbi Gomis élimine le Champion d’Afrique !

Un Coutinho en état de grâce inspire le Bayern

Dortmund poursuit son redressement

Défait la semaine dernière par le leader Moenchengladbach, le Bayern Munich était attendu pour réagir ce samedi lors de la réception de Brême. Et il l’a très bien fait. Les champions d’Allemagne ont fait voler en éclats la défense de leurs opposants du jour. Ils l’ont emporté avec six buts marqués (6-1), dont trois du seul Philippe Coutinho. Les Bavarois ont donc déroulé, mais ils n’ont pas été les seuls à le faire durant cette levée de Bundesliga. Sur la lancée de ses belles prestations récentes, Dortmund a également assuré le spectacle sur le terrain de Mayence (4-0). À noter par ailleurs le faux-pas inattendu de Leverkusen à Cologne (2-0), et aussi le premier succès du Hertha Berlin version Jurgen Klinsmann au détriment de Fribourg (1-0).Les mots encourageants du coach Hansi Flick ont visiblement fait beaucoup de bien à Philippe Coutinho. Après le message de confiance que lui a adressé son coach en conférence de presse, le Brésilien a livré sa prestation la plus accomplie depuis son arrivée en Allemagne. Contre Brême, il s’est donc offert trois réalisations (45eme, 63eme et 78eme), dont deux de toute beauté. Quand le score n’était que de 2-1 en faveur des siens, il a plié le sort de la rencontre d’un astucieux lob sur le portier adverse. Et, c’est lui qui a clôturé la marque en trouvant la lucarne sur une belle frappe enroulée du droit. Au-delà de son triplé, l’ancien Barcelonais a aussi délivré deux passes décisives. Une brillante performance et qui peut l’aider à se faire définitivement adopter par le très exigeant public de l’Allianz Arena.Outre Coutinho, Lewandowski s’est également réveillé durant cette partie face au Werder. Sans but inscrit depuis trois matchs, le Polonais a signé un doublé. Il conforte ainsi sa place au classement des buteurs, avec 18 pions à son compter. À noter que le sixième but des Bavarois a été l’œuvre de Thomas Muller, de retour aussi au meilleur de sa forme.Sur le terrain de Mayence, le Borussia Dortmund n’a pas fait aussi bien que son grand rival. Néanmoins, l’équipe de Lucien Favre a impressionné tout autant, et chassé accessoirement les derniers doutes du mois de novembre. Marco Reus et Jadon Sancho, les deux stars de l’équipe, se sont offert un but et une passe décisive chacun. En l’emportant, le BVB garde une avance de deux points sur le Bayern. En revanche, la formation de la Ruhr reste toujours derrière M’Gladbach. Le leader pourrait même reprendre son avance de cinq points en tête en cas de succès dimanche à Wolfsburg.