« Nous sommes en terre brĂ©silienne oĂč nous continuons tout doucement notre prĂ©paration. Nous avons dĂ©jĂ disputĂ© trois d’évaluation qui nous ont permis de corriger certaines choses. Je pense que nous sommes sur une trĂšs belle voix malgrĂ© les multiples blessures. Le plus important pour nous, c’est de rester serein ». « L’équipe a refusĂ© de signer une charte qui dĂ©finit les obligations du groupe. Pour un pays qui se veut aussi sĂ©rieux que le nĂŽtre, je ne sais pas si on peut appeler cela une charte. Ce qu’on nous a prĂ©sentĂ©, c’est un bout de papier. Si on pense que ce sont les autres qui doivent bĂ©nĂ©ficier et nous non, je pense qu’il y a un gros souci. C’est nous qui faisons de l’argent et je ne comprends pas qu’on doive tout le temps faire penser au peuple camerounais que nous sommes des mercenaires. L’argent que gĂ©nĂšre le football camerounais va oĂč ? Je me pose toujours cette question ». « J’ai dĂ©cidĂ© d’apporter ce que je peux Ă mon pays et je m’arrĂȘte Ă ce niveau. Je leur ai dit (aux autoritĂ©s en charges des sports, Ndlr.) que je ne veux pas de rĂ©union au sein du groupe. Les enfants de moins de 16 ans n’ont pas besoin d’ĂȘtre rĂ©unis tous les jours pour parler de quoi que ce soit. Il y a des choses Ă faire en amont. Si on ne les a pas fait, tant pis. Il faut qu’on nous laisse travailler ». « Au sujet des joueurs de la diaspora [Etienne Eto’o et compagnie, Ndlr.] ? Je ne peux pas outrepasser un dĂ©cret prĂ©sidentiel. La lourde responsabilitĂ© revient Ă la FĂ©dĂ©ration camerounaise de football. Ce n’est pas Ă moi de dĂ©cider quoique ce soit, ce sera dommage pour les gamins. Mais je ne peux pas faire autrement ».