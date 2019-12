Mondial 2022 (Q) : les Elephants connaitroint leur adversaires le 21 janvier

[#TheBest🏆] Messi💬: "Mon vote pour Sadio Mané à The Best ? J’ai voté pour lui car c’est un joueur qui me plaît. Il a réalisé une grande année qui était exceptionnelle pour Liverpool. Il y a eu beaucoup de très grands joueurs cette année, le choix était donc difficile." (CP) pic.twitter.com/sA1Vx7DdVQ — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 5 décembre 2019

L'agent des joueurs établi à Brescia en Italie, Abdoulaye Bar Diouf, a évoqué la situation du Sénégalais dans une interview accordée à nos confrères "EnQuête +" . Il a indiqué que l'avenir du joueur ne dépendra que de ce que Liverpool va lui offrir. Interrogé sur l'intérêt de plusieurs cadors, notamment le Real Madrid et le PSG, l'agent a répondu : "C’est très tôt de se prononcer sur des clubs qui se signalent par rapport à un joueur, en ce moment. Nous sommes en début de saison et Sadio Mané est un joueur de classe internationale parmi les quatre meilleurs joueurs du monde aujourd’hui. Ce n’est pas un joueur dont on va parler pour le marché des transferts de janvier, appelé ‘’mercato de réparation’’. C’est pour des équipes qui sont en difficulté ou qui ont besoin d’une recrue pour remplacer un joueur blessé. Et Sadio Mané a joué la première phase de la Ligue des champions avec Liverpool." "Ce mercato n’est pas fait pour les joueurs évoluant dans les grands clubs. Si on veut parler de Sadio Mané, c’est à partir du mois de mai que le travail va démarrer, avec des rencontres dans des hôtels ou des bars. Avant cette période, ce sera des discussions privées entre, par exemple, Zidane avec les intermédiaires. La presse peut exploiter ces informations qui fuitent des échanges privés et en faire de gros titres. La faisabilité des transferts commence à se concrétiser vers mai, juin. Même les agents qui pourraient travailler sur ces dossiers ne peuvent pas obtenir de mandat, en ce moment", a-t-il ajouté. Concernant la tentation de vivre une nouvelle aventure ailleurs, l'agent temporise : "Souhaitons qu’il arrive au mois de juin avec la même forme. C’est ce qui est important. Après, tout déprendra de ce que Liverpool va lui proposer. Mais aussi de ce que les autres clubs vont présenter à Liverpool. Le projet des Reds peut être déterminant dans le choix de Sadio. Si ce projet prend en compte le joueur, il ne va pas partir. Chaque équipe a sa propre feuille de route pour chaque saison. A tout moment, l’agent de Mané peut passer pour renouveler son contrat." "Et Liverpool fait partie des grands d’Europe. Gagner des titres là-bas, au Real ou au Barça, c’est la même chose. L’importance, c’est de gagner des titres et d’avoir un bon traitement salarial. Ce n’est pas parce qu’il a gagné ceci ou cela qu’il va partir. Cela reposera sur le travail que son agent fera avec Liverpool et d’autres clubs qui se manifesteront. Il y a des joueurs qui ont joué dans un seul club toute leur carrière. C’est le cas de Francesco Totti, même s’il n’a pas gagné la Ligue des champions. Quand il a remporté la Coupe du monde avec l’Italie, il était avec la Roma où il a gagné la Serie A. Il était heureux dans cette équipe. Si son intégration et sa vie à Liverpool lui vont bien, son salaire revalorisé et qu’il continue à faire des performances, Sadio Mané pourra rester", a-t-il ajouté. "D’autre part, si Liverpool est prêt à céder le joueur contre une grosse somme d’argent, il pourra quitter. Messi est resté au Fc Barcelone où il est intouchable. Il a tout gagné avec le Barça. Tout dépendra de la volonté du joueur, de sa situation financière en club. Certains départs de joueur sont aussi motivés par celui de leur entraineur. Et Klopp pourrait sentir le besoin de partir chez un grand d’Europe. Si le club offre une importante manne financière qui lui permet de renouveler son effectif, Liverpool peut libérer Sadio Mané", a-t-il conclu. A lire aussi >> Sadio Mané sacré meilleur joueur africain de l’année !