🔴Mondial 2022: tirage au sort ce mardi, découvrez les chapeaux !

Parme avait tout de la victime expiatoire dans cette rencontre de la 20e journĂ©e de Serie A et ce, mĂŞme si la Juve a mis du temps Ă lancer son match. Pusillanime, la Vieille Dame tarde Ă rentrer dans son costume de bourreau. Il a fallu que Cristiano Ronaldo se dĂ©voue. Servi par Matuidi Ă deux minutes du repos, l’ancien joueur du Real Madrid repiquait dans l’axe et s’offraitÂ. 7 – Cristiano #Ronaldo  is the first Juventus player to score in 7 Serie A apps in a row since David Trezeguet (December 2005). Tornado. #JuveParma Le buteur portugais devenait ainsi le premier joueur de l’histoire de la Juve Ă marquer lors de 7 apparitions de rang en Serie A depuis David Trezeguet en dĂ©cembre 2005, comme le fait remarquer Opta. La Juve est lancĂ©e et Sepe doit repousser sur son poteau une tentative rasante de Danilo en dĂ©but de second acte. Mais la Vieille Dame se fera reprendre quelques instants plus tard. Cornelius rĂ©duisant la marque pour les siens. L. La Juve se faisait quelques frayeurs dans une fin de rencontre dĂ©bridĂ©e, mais l’équipe turinoise a tenu le cap jusqu’au bout. Et c’est un succès important pour la Juve, alors que l’Inter Milan avait Ă©tĂ© tenu en Ă©chec par Lecce (1-1) plus tĂ´t dans la soirĂ©e Juventus Turin : Cristiano Ronaldo (43eme et 58eme)Parme : KurtiÄŤ (71eme)Juventus Turin : Entrants : Danilo (21eme), HiguaĂ­n (59eme), Douglas Costa (81eme) Sortants : Alex Sandro (21eme), Ramsey (59eme), P. Dybala (81eme) Parme : Entrants : Sprocati (66eme), Siligardi (88eme) Sortants : Scozzarella (66eme), Kulusevski (88eme)