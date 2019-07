Monaco veut enchaîner avec Adama Soumaoro (Lille)

«J’ai la même envie que lorsque je suis arrivé, cela ne changera jamais»

Auteur d'une saison plus que moyenne, Marcelo a vu sa situation se dégrader de plus en plus. Malgré tout, le défenseur de la Séléçao ne se voit pas quitter le Real Madrid, comme il l'a clairement expliqué lors d'un entretien publié sur le site officiel du club.« Je dis toujours que j'exauce mon rêve puisque je suis dans le meilleur club au monde. C'est ma quatorzième saison et j'ai la même envie que lorsque je suis arrivé. Cela ne changera jamais. Notre objectif est de travailler et de donner le maximum pour nous battre pour tout. Si nous sommes bien physiquement, ce sera un grand plus pour toute la saison », a-t-il déclaré.