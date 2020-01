Monaco : Un jeune prometteur de L2 engagé ?

Buteur à 15 reprises cette saison, l'ancien attaquant du Dinamo Kiev s'est réjoui de ses performances en championnat Belge. "ça me fait plaisir de jouer en Belgique. C’est comme mon pays", a-t-il confié dans un document pour Canal+Sport International, lors de l'émission Talents d'Afrique. Mbokani s'est même lancé un défi : battre son record de buts sur une saison. Il avait marqué 19 avec Anderlecht. "Dans ma tête, je me sens bien. je pense que je vais jouer encore 5 saisons. Je me sens très bien", a-t-il ajouté. Rappelons que Mbokani n'a plus joué avec les Léopards depuis la CAN 2017 ... A lire aussi >> Un retour avec les Léopards ? Dieumerci Mbokani se prononce !