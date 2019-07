Monaco se penche sur Ivan Perisic (Inter Milan)

L’Equipe annonce ce mercredi que le Betis Séville et l’AS Saint-Etienne sont tombés d’accord pour le transfert de Ryad Boudebouz. Coût de l’opération ? 3,5 millions d’euros.

Boudebouz in, Cabella out

Entre le Betis Séville et l’AS Saint-Etienne, les choses n’ont pas traîné. Au lendemain de l’annonce d’un intérêt des Verts pour Ryad Boudebouz, L’Equipe annonce que les deux clubs sont parvenus à un accord pour le transfert de l’international algérien. Alors que les discussions étaient parties sur un prêt, c’est finalement un transfert sec qui a eu les faveurs des deux parties. D’après le quotidien sportif, le Betis et Sainté se sont entendus autour d’une somme de 3,5 millions d’euros. Un bon coup pour les Verts pour un joueur qui connaît bien la Ligue 1 et qui a un esprit de revanche. Parti de Montpellier pour tenter l’aventure à l’étranger en 2017, le natif de Colmar a vécu une expérience mitigée en Liga.Après une première saison plutôt réussie avec les Verdiblancos (28 matchs). Boudebouz n'est plus entré dans les plans andalous la saison dernière et a été obligé de mettre les voiles vers le Celta Vigo durant l’hiver dernier, le temps d’un prêt de six mois (11 matchs, un but et 2 passes). De retour au Betis, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2007 avec Sochaux a vu Nabil Fekir débarquer dans le sud de l’Espagne. Un joueur au profil similaire à Boudebouz. En rejoignant Saint-Etienne, le Fennec, qui n’était pas du succès algérien à la CAN, va pouvoir regoûter aux soirées européennes avec la Ligue Europa et devrait selon toute vraisemblance remplacer Rémy Cabella. L’ancien Marseillais est dans le viseur de Krasnodar qui a fait une offre de plus de 13 millions d’euros à Saint-Etienne. Tenant désormais son remplaçant, le club du Forez va bien évidemment accepter la proposition russe.