Monaco : Puel pour remplacer Jardim ?

En difficulté et toujours à la recherche de son premier succès cette saison, l'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim pourrait être remplacé par Claude Puel si ses résultats ne s'améliorent pas.

Cet été, l’AS Monaco a fait le choix de recruter encore en masse mais en misant sur des hommes d’expérience, au contraire des années précédentes (Ben Yedder, Slimani, Adrien Silva, T.Bakayoko). Une large revue d’effectif afin d’aider le club du Rocher à retrouver les hautes sphères de la Ligue 1. Après 5 journées de championnat, le chantier est toujours aussi important en Principauté et la défaite contre Marseille, dimanche dernier, semble être la goutte de trop pour les dirigeants. Dix-neuvième, Monaco ne répond pas aux objectifs attendus et si certains joueurs (Fabregas, Glik, Jemerson) sont pointés du doigt, Leonardo Jardim n’est plus vraiment en odeur de sainteté d’après Nice-Matin. Selon le quotidien régional, le technicien portugais est plus que jamais sur la sellette avec une victoire sur les 13 derniers matchs.Si un départ immédiat est à exclure, une nouvelle contreperformance à Reims pourrait bien accélérer les choses. Toujours d’après Nice-Matin, Oleg Petrov, lui aussi pointé du doigt pour son inexpérience, et Dmitry Rybolovlev pensent à un ancien de la maison pour prendre la suite du Portugais.Mais un appel du club avec lequel il a joué 600 matchs et avec qui il a été champion en tant que coach en 2000 pourrait bien le faire réfléchir.