Monaco - PSG, les compos

Il n'y a pas eu de vainqueur mercredi entre Amiens et Reims (1-1), en match en retard de la 16eme journée de Ligue 1.

Problème de son pour le VAR

Le VAR remarche en seconde période, Amiens aussi



54' : BUT de Konaté !

Son pénalty est repoussé une première fois par le gardien mais le Sénégalais la reprend, c'est au fond !#ASCSDR (1-1) pic.twitter.com/o2cmcVqvH9

60' 🔥 Oh l'occasion amiénoise ! Quel pétard de Bakaye Dibassy aux 20 mètres. Une merveille de demi-volée qui flirte avec le poteau de Predrag Rajkovic, battu sur ce coup-là. Quelle inspiration, le #SDR a eu chaud ! #ASCSDR

L'Amiens SC avait une obligation de résultat après une indigente série de 5 revers de rang. 18ème et barragiste avant de recevoir Reims, l'ASC est en souffrance actuellement après avoir été éjecté des deux coupes nationales., qui restait sur deux défaites et un succès laborieux (acquis à l'arraché contre Strasbourg en Coupe de la Ligue aux tirs au but).Reims, qui au coup de sifflet initial, restait sur 2 échecs loin de ses bases, a pris peu à peu le contrôle des débats au fil des minutes et à la 24e, Doumbia provoque Calabresi et s'écroule dans le rectangle adverse. Malheureusement pour lui, le VAR ne peut alerter l'arbitre central à cause d'un dysfonctionnement. Doumbia rongera son frein jusqu'à la demi-heure de jeu, quand sa frappe lointaine heurtera la base du montant de Régis Gurtner. Reims insiste cependant, etLe virevoltant ailier helvète se joue de Jallet sur son contrôle orienté, passe Zungu et Dibassy, avant de tenter du gauche pour tromper Gurtner d'une jolie frappe. 1-0, ce sera le score au repos. Un score mérité au vu de la physionomie de la rencontre sur le premier acte.Après le retour des vestiaires, Guirassy s'écroule dans la surface adverse en protégeant son ballon de Disasi (50e). Ce dernier passe son pied sur la cuisse de Guirassy et semble le tirer en arrière. Après consultation d'un VAR enfin fonctionnel, le penalty est accordé.Déception pour Reims et Rajkovic, qui avait touché la balle sur la première frappe Konaté.Amiens, revigoré par son égalisation, s'offre plusieurs opportunités,Amiens s'installe dans le camp rémois, mais son emprise ne sera pas totale et Reims s'offrira quelques incursions dangereuses dans le camp les locaux comme sur cette tentative de Nkada, toujours en quête de son premier but en pro. Ce qui donnera un match plus animé et équilibré dans son dernier tiers avec des équipes coupées en deux, en quête du break et un ballon qui va d'un bout à l'autre du pré.Les deux équipes, qui ont partagé les mi-temps avec un premier acte pour les visiteurs et un second pour les locaux, partagent également les points et la frustration, au stade de La Licorne.