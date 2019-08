Monaco : Plusieurs joueurs de la Juventus en vue

Monaco et la Juventus Turin aurait pris un rendez-vous selon Sky Sport Italia pour discuter de l'arrivée de trois joueurs en Principauté. Les éléments en question sont Daniele Rugani, Mario Mandzukic et Blaise Matuidi.

Désireuse de réduire son effectif de 28 à 23 éléments, la Juventus Turin pourrait faire des affaires avec Monaco. Selon les informations de Sky Sport Italia, un rendez-vous aurait eu lieu entre Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, et le club de la Principauté. A en croire nos confrères italiens, les dirigeants monégasques pourraient être intéressés par trois protégés de Maurizio Sarri : Daniele Rugani (25 ans / défenseur central), Blaise Matuidi (32 ans / milieu récupérateur) et Mario Mandzukic (33 ans / attaquant polyvalent). Alors que ce dernier intéresserait aussi le Borussia Dortmund, c’est l’international italien qui pourrait bel et bien atterrir sur le Rocher. Et ceci malgré l’intérêt de la Roma. Lié jusqu’en juin 2023 avec les Bianconeri, qui ont enregistré les arrivées de Matthijs de Ligt et Merih Demiral, l’ancien joueur d’Empoli pourrait être un renfort de choix pour l’ASM. Mattia Perin, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain et Luca Pellegrini seraient aussi sur le marché du côté des champions d’Italie en titre.