Monaco : Oleg Petrov s'explique sur l'éviction de Jardim et la nomination de Moreno

Le boxeur de 42 ans a gagné 915 millions de dollars dont 500 M$ pour ses combats contre Manny Pacquiao (en 2015) et Connor McGregor (en 2017). Le deuxième dans le classement est Cristiano Ronaldo (800 M$) alors que Lionel Messi est troisième (750 M$). Dans le Top 5, on trouve aussi LeBron James (680 M$) et Roger Federer (640 M$). Tiger Woods (golf) 615 M$, Phil Mickelson (golf) 480 M$, Manny Pacquiao (boxe) 435 M$, Kevin Durant (basket) 425 M$ et Lewis Hamilton (F1) 400 M$ terminent le Top 10. Une seule femme vient dans le Top 40, l'Américaine Serena Williams (tennis), avec 215 M$ de gains.