Monaco : Officiel pour Guillermo Maripan (Alavés)

Longtemps contrarié par Reims, Brest est parvenu à faire la différence au finish grâce à un but de Gaëtan Charbonnier (1-0). Toujours invaincu, le SB29 signe là son premier succès de la saison en championnat.

Le debrief

L’instant T :La seconde période avait repris depuis quelques minutes seulement lorsque M.Ben El Hadj a décidé d’interrompre le jeu afin d’aller s’entretenir avec le délégué de la LFP. La raison ? Les chants présumés hostiles des ultras brestois à l’encontre de la Ligue. Après un avertissement du speaker, le match a pu reprendre. Mais cet incident n’est pas allé sans rappeler ce qui s’était produit lors de Nancy - Le Mans la semaine dernière...





Le but

Les tops et les flops

Gaëtan CHARBONNIER (6)

Moussa DOUMBIA (6)

Julien FAUSSURIER (4)

La feuille de match

Brest et Reims étaient invaincus en Ligue 1 avant le début du week-end. Une seule des deux équipes l’est encore ce samedi soir, et il s’agit du promu. Pourtant, les Finistériens n’ont pas été maîtres de leur sujet de A à Z, loin de là. En première période, ce sont d’ailleurs eux qui ont concédé les occasions les plus nettes, s’en remettant seulement à une tentative longue distance de Romain Perraud pour faire frissonner le public du Stade Francis-Le Blé. Pris à la gorge par des Rémois bien en place et très agressifs au pressing, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio ont ainsi eu le plus grand mal à mettre leur jeu en place.Les débats se sont équilibrés au retour des vestiaires, quand l’intensité dans les duels est montée d’un cran. Champenois et Bretons se sont rendu coup pour coup et, alors que l’on s’acheminait vers un score vierge pas forcément illogique, Gaëtan Charbonnier a surgi pour battre Predrag Rajkovic de près et permettre à son équipe de l’emporter (1-0). Après deux matchs nuls encourageants mais un peu frustrants, le SB29 décroche donc sa première victoire de la saison et engrange encore davantage de confiance. Pour leshommes de David Guion en revanche, ce premier but encaissé est également synonyme de première défaite en championnat.Brest ouvre le score ! Depuis le côté droit, Mathias Autret délivre un centre que Gaëtan Charbonnier dévie de la tête en plongeant. Le ballon termine au fond des filets !Passé par Reims il y a quelques années, Gaëtan Charbonnier a joué un bien vilain tour à son ancien club. Serré de près par la défense rémoise, le meilleur buteur de Ligue 2 en 2018-19 a persévéré et a fini par être récompensé de ses efforts. C’est en effet lui qui a offert la victoire aux siens dans le money-time (87eme).En l’absence de Mathieu Cafaro et d’Arbër Zeneli, Moussa Doumbia est incontestablement l’un des éléments offensifs les plus dangereux du Stade de Reims. L’ailier malien a donné du fil à retordre à Julien Faussurier, a fortiori durant la première période. Il ne lui a manqué qu’un peu de précision dans le dernier geste.Buteur dimanche dernier face à Saint-Etienne (1-1), Julien Faussurier n’a que rarement pu se mettre en évidence sur le plan offensif ce samedi. L’ex-Sochalien a en outre laissé beaucoup trop d’espace sur son côté droit, surtout pendant les 45 premières minutes. C’est aussi lui qui affiche le plus faible taux de passs réussies de sa formation (65%).Temps clément – Pelouse en bon état: M.Ben El Hadj (: Charbonnier (87eme) pour Brest: Charbonnier (60eme) pour Brest - Dingomé (61eme) pour Reims: AucuneLarsonneur () - Faussurier (), Bain (), Chardonnet (), Perraud () - I.Diallo (), Belkebla () - Court () puis Lasne (77eme), Autret (cap) () puis Battocchio (89eme), Grandsir () puis Cardona (80eme) - Charbonnier (: Léon (g), Baal, Belaud, N’Goma: O.Dall’OglioRajkovic () - Foket (), Disasi (), Abdelhamid (), Konan () - Chavalerin (), Romao (cap) () - Oudin (), Dingomé () puis Mbuku (82eme), M.Doumbia () puis Suk (67eme) - B.Dia (: Lemaître (g), Cassama, Mbemba, Munetsi, S.Sissoko: D.Guion