Monaco : Martins, c'est six mois

Opposées à la Zambie ce jeudi à Yaoundé, les Lionnes du Cameroun remportent le match aller du dernier tour qualificatif des JO 2020 (3-2).

Un début timide

La Zambie ouvre les hostilités

Aboudi double, le Cameroun sauvé

Le Cameroun a un pas aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les Lionnes Indomptables ont pris une bonne option ce jeudi, en dominant la Zambie 3-2. Les deux nations se sont séparées au terme d'un match fou au stade Omnisports de Yaoundé.Les deux équipes avaient de la peine à poser la balle dès l'entame. Entre des Zambiennes qui se couchent à chaque contact physique, et des Camerounaises incapables de se montrer dangereuses, le public n'avait rien à se mettre sous la dent. Du coup, l'attente de la première action nette de la partie a été longue : 35 minutes.Partie en contre-attaque après un énorme raté de Gabrielle Aboudi Onguéné, Chileshe Rodha sert Nali Hazel en profondeur. L'attaquante zambienne profite alors d'une erreur de marquage pour ouvrir le score (0-1, 35e). Les visiteuses exultent. Mais leur joie ne va durer que 4 minutes. Le temps qu'a pris Nchout Njoya Ajara pour égaliser d'une lourde frappe à l'entrée de la surface (1-1, 39e).Les Lionnes débutent la seconde période avec la même énergie. Les Camerounaises pressent et se créent quelques occasions qui ne donnent malheureusement rien. A l'image de cette frappe non cadrée d'Aboudi (55e), ou encore Batoum qui voyait son tir s'écraser sur la barre (67e). Finalement, la chance sourit aux Camerounaises. A la réception d'un caviar de Nchout Ajara, Aboudi ouvre le pied et permet aux Lionnes de prendre l'avantage 2-1 (72e). Les Camerounaises mènent, mais la riposte est immédiate. Les Zambiennes reviennent au score grâce à une Nachula Rachel altruiste (2-2, 75e). Nchout Ajara aurait pu relancer le Cameroun, mais sa frappe est bloquée in extrémis par la gardienne (84e). Tout allait alors bien pour les Zambiennes qui caressaient le rêve d'un match nul. Mais c'était sans compter sur Aboudi Onguéné qui permettait au Cameroun de remporter cette manche aller (3-2, 89e). Match retour, le 10 mars.