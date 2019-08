Monaco : Martin Caceres jusqu’en 2021 ?

Les cadors de Premier League ont connu des fortunes diverses ce samedi après-midi. Chelsea a gagné son premier match de la saison à Norwich (2-3), mais Manchester United a été battu par Crystal Palace (1-2).

Ayew freine Manchester United

Doublé de Haller avec West Ham

malgré le forfait de Kanté. Encore bousculés, les hommes de Frank Lampard ont montré beaucoup de caractère pour ramener trois points. Car à chaque fois qu’ils ont marqué, les Canaries ont su revenir au score. Abraham a ouvert le score d’une belle volée (3eme), mais Cantwell a égalisé trois minutes plus tard (6eme). Mount a redonné l’avantage aux Blues après le quart d’heure de jeu (17eme), mais là encore, le promu s’est fait violence pour revenir grâce à Pukki, déjà auteur de son cinquième but de la saison. Heureusement pour Chelsea, la troisième fois fut la bonne. A vingt minutes du terme, Abraham a pris la défense adverse à revers avec un bel enchaînement et une frappe croisée à l’entrée de la surface (68eme). Un but auquel Norwich n’a cette fois pas su répondre.Du coup au classement, avec quatre points,Car à domicile,. Dans un mauvais jour, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer n’ont pas été convaincants. En dedans, ils ont concédé l’ouverture du score sur un dégagement du gardien adverse. Schlupp a gagné son duel aérien face à Lindelöf, et sa déviation a permis à Jordan Ayew de défier De Gea avec succès (32eme). Sans une intervention décisive du portier espagnol dans la foulée, Zaha aurait pu doubler la mise (37eme). Plus dangereux en deuxième période, MU a d’abord été frustré quand un penalty (pourtant évident) a été refusé à Martial.Dix minutes plus tard, McTominay en a finalement obtenu un. Mais Rashford l’a envoyé sur le poteau (69eme). Il a fallu attendre les derniers instants pour voir MU revenir. Après une récupération autoritaire de Pogba et une passe de Martial, le Gallois James a cru sauver son équipe en envoyant un petit tir très fin dans la lucarne (88eme). Mais dans le temps additionnel, De Gea s'est raté sur un tir en angle fermé de van Aaanholt (93eme). Dans les autres rencontres, Leicester a lancé sa saison avec un premier succès à Sheffield (1-2). Watford, lanterne rouge, reste bloqué à zéro point à cause d’une défaite contre West Ham (1-3).et s’est fait adopter des supporters des Hammers. Enfin, Southampton s’est imposé à Brighton, rapidement réduit à dix (0-2).