Monaco : Les moments forts de la présentation de Robert Moreno

📣L’invité d’#AfriqueMatin est Patrick Vieira, champion du monde de football 1998 et ex-footballeur international, parrain de @PUE_senegal. ►Originaire du Sénégal, il a décidé de s'engager auprès des enfants talibés, qui mendient dans les rues. 👉https://t.co/3MMXP26mEl pic.twitter.com/iOcjF5Y0zc — RFI Afrique (@RFIAfrique) December 30, 2019

« Je suis supporteur de l’équipe nationale du Sénégal par rapport à mes copains et surtout par rapport à ce qu’ils sont en train de faire dernièrement. Je trouve qu’ils ont un entraîneur qui correspond très bien à l’image du Sénégal et du football sénégalais », a d'abord indiqué le coach de Nice. « Je trouve le classement de Sadio Mané injuste par rapport à ce qu’il a fait en terme de matchs disputés mais aussi au nombre de fois qu’il a été décisif. Les implications qu’il a eues dans les buts mais surtout la manière dont il s’est comporté sur le terrain. J’estime qu’il méritait beaucoup plus que cette quatrième place », a-t-il ajouté. A lire aussi >> Liverpool : un nouveau record pour Sadio Mané !