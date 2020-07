Monaco : Kovac remplace Moreno

Après la large victoire du FC Barcelone contre Alaves (5-0), Lionel Messi a estimé que l'équipe catalane était sur la bonne voie.



"La actitud del equipo y el compromiso es el camino a seguir." 👍 Leo #Messi pic.twitter.com/GSoozrlxdK

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2020

. Après l'ultime match de la saison en Liga, largement remporté à Alaves, Leo Messi, double buteur et passeur décisif, a pris la parole. Le prodige argentin a prôné l'union sacrée et a louangé l'attitude de ses coéquipiers, les exhortant à se concentrer sur l'échéance continentale à venir."Compte tenu de la situation, c'était un match difficile, parce qu'il ne reste plus rien à jouer et que le championnat est fini, par rapport à la chaleur et l'horaire aussi.c'est le chemin à suivre. On finit sur cette bonne sensation, on va récupérer pour ce qui arrive", a confié La Pulga au terme du match au micro de Barça TV. "C'était très important qu'on fasse notre autocritique. C'était la première chose à faire pour pouvoir progresser. Nous l'avons faite à l'abri des regards (dans le vestiaire). On est conscient de ce qu'on a fait et de ce que nous devons faire maintenant. C'était un premier pas", a ajouté le natif de Rosario, très agacé après la défaite face à Osasuna lors de l'avant-dernière journée, synonyme de perte de la Liga. Une rencontre au terme de laquelle Messi avait tancé un Barça "faible". Parfois, une victoire suffit pour remettre un groupe sur le droit chemin...