Monaco : Islam Slimani reprend les entraînements

«C'était un coup à l'os, autour du genou et une jambe morte. C'est une combinaison terrible. Il a tout essayé mais je pense que vous avez vu, il y avait une situation de contre-attaque où il a vraiment essayé et je dirais que dans un autre jour et sans sa jambe morte il contrôle cette balle. Mais là aucune chance. Ensuite, nous nous sommes dit qu'on devait le faire sortir et je l'ai changé. C'est ça », révèle le technicien allemand. Avec cette victoire des Reds, Liverpool reste en tête du classement avec 5 points d'vaance sur Manchester City. Les Sky Blues se sont baladés face à Watford, 8-0.