Monaco : Gelson Martins pourra rejouer lors de la première journée de Ligue 1

Il a risqué sa vie, il est parti tout droit vers l'inconnu, vers une aventure sans issue... Mais le destin a voulu qu’il devienne une star du ballon rond ! Débarqué clandestinement enen 2016, à l’âge de, et ce, après avoir traversé la Méditerranée sur un bateau de fortune depuis la Libye, le jeune attaquant de Bologne Calcio,(18 ans) est en train de vivre un véritable conte de fée. Alors qu’il fêtait dimanche dernier sa 6apparition en professionnel sous les couleurs de Bologne, le jeune attaquant de 18 ans, entré à la 65e minute face à l’, a signé le premier but de sa jeune carrière en. Une précieuse réalisation qui permettra à ses partenaires de décrocher un succès héroïque sur la pelouse du 3du championnat italien. «», a réagi Musa Juwara sur son compte Instagram.Aussi incroyable que cela puisse paraître, rien ne prédestinait au jeuneà devenir un footballeur professionnel en, ni même à y vivre ! Orphelin très jeune, et élevé par son grand-père, le jeune adolescent a vécu ses premières années dans une extrême pauvreté à, en. Las du manque de perspectives dans son pays natal, il effectue un choix effroyable en 2016: le jeune gamin décide de traverser une partie de l’Afrique puis la Méditerranée seul. A seulement 14 printemps,débarque sur "La Botte" en tant que mineur non accompagné ! Placé dans un centre pour mineurs isolés, le surdoué gambien réussit cependant à s’intégrer grâce au ballon rond. Son talent de footballeur est indéniable et lui permet d’intégrer le, une équipe amateur dans la région de(dans le sud de l'Italie).Faisant étalage d’un talent certain au sein des équipes de jeunes,se fait rapidement remarquer et les prouesses du prodige de 15 ans reviennent rapidement aux oreilles des prestigieuses formations du football italien. C’est alors que le jeune gambien effectue le grand saut vers le football professionnel en ralliant les rangs desdu, douze mois seulement après avoir mis les pieds sur le sol italien. Talent précoce, travailleur et obstiné, le jeune ailier a réussi à disputer ses premières minutes enitalienne sous les couleurs duen fin de saison dernière. Dans la foulée, il fut même retenu par le sélectionneur national de lalors des éliminatoires de la CAN 2021 en décembre dernier. Le reste de l’histoire est tout aussi extraordinaire. Débarqué l’été dernier à, Juwara vient de vivre un grand bonheur en marquant son premier but en professionnel ce dimanche àface à l'ogre milanais! Nul doute que nous allons encore entendre parler de ce jeune footballeur au destin hors du commun !